Антисеміти не зможуть отримати громадянство Німеччини, — очільниця МВС

Парламент Німеччини розглядає новий закон про громадянство.

Парламент Німеччини розглядає закон, який встановлює, що люди, які вчинили антисемітські дії, ніколи не зможуть отримати громадянство. Про це заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, передає Reuters.

«Наш проект нового закону про громадянство, який ми зараз обговорюватимемо в Бундестазі, передбачає чітке виключення антисемітів», — зазначила Фаезер.

Вона додала, що влада Німеччини була «надзвичайно пильною» щодо прихильників палестинського ісламістського угруповання ХАМАС у Німеччині, заявивши, що будь-яка така особа буде «переслідувана за всією суворістю закону».

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