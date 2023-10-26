Нацбанк покращив прогноз міжнародних резервів України до $41,8 млрд на кінець року

У 2024 році валютні резерви НБУ становитимуть $44,7 млрд (попередній прогноз – $42,6 млрд), а в 2025 році – $45 млрд ($44,1 млрд).

Національний банк України покращив прогноз міжнародних резервів на 2023 рік з $38,3 млрд до $41,8 млрд. Про це повідомляє НБУ.

Так, в 2024 році валютні резерви НБУ становитимуть $44,7 млрд (попередній прогноз – $42,6 млрд), а в 2025 році – $45 млрд ($44,1 млрд).

«Завдяки офіційному фінансуванню НБУ зможе підтримувати достатній рівень міжнародних резервів та, відповідно, стійкість валютного ринку», – заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Передбачається, що загальний обсяг фінансової підтримки у формі кредитів і грантів цьогоріч сягне близько $45 млрд, що вище, ніж попередній прогноз НБУ – $42 млрд. Ці надходження залишаються основним джерелом покриття високого дефіциту державного бюджету, що цього року розшириться до майже 29% ВВП.

«Завдяки міжнародній допомозі Україна також має змогу фінансувати значний дефіцит поточного рахунку, а НБУ – підтримувати високий рівень міжнародних резервів та балансувати валютний ринок. Потреби України в зовнішньому фінансуванні в наступні роки залишатимуться значними, попри поступову мобілізацію внутрішніх фінансових ресурсів та фіскальну консолідацію», – заявив Пишний.

Важливим припущенням прогнозу залишається достатність та ритмічність надходження міжнародної допомоги. Необхідною умовою для цього є виконання Україною взятих на себе зобов’язань перед міжнародними партнерами.

«Це дасть змогу профінансувати критичні видатки бюджету та надалі уникати його емісійного фінансування. Зі свого боку НБУ зможе підтримувати резерви на рівні вище $40 млрд, попри значні інтервенції для збереження стійкості валютного ринку, у тому числі на тлі подальших заходів із валютної лібералізації», – зазначив Пишний.

НБУ також покращив прогноз негативного сальдо поточного рахунку з $11 млрд до $7,3 млрд в 2023 році.

Прогноз на 2024 рік покращено з $17,2 млрд до $11 млрд, в 2025 році прогноз погіршено з $16,1 млрд до $17,6 млрд.

Раніше ми писали, що НБУ знизив облікову ставку до 16 % та покращив прогноз на 2023 рік.

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