$10,5 тисяч за рішення у справі про смертельну ДТП: підозрюють суддю Кропивницького апеляційного суду

НАБУ і САП викрили суддю Кропивницького апеляційного суду на проханні неправомірної вигоди за ухвалення пом'якшувального вироку стосовно винуватця смертельної ДТП.

Фото: НАБУ і САП

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру судді Кропивницького апеляційного суду у проханні неправомірної вигоди за ухвалення пом'якшувального вироку стосовно винуватця смертельної ДТП. Про це повідомляють НАБУ і САП.

«За даними слідства, суддя через посередника висловив прохання надати йому неправомірну вигоду у розмірі 10,5 тисяч доларів за зміну вироку суду першої інстанції та призначення умовного покарання стосовно особи, яка спричинила ДТП зі смертю особи. З метою приховання своєї причетності до вчинення злочину, суддя доручив посереднику як отримання неправомірної вигоди, так і її зберігання.

Втім, колегія суддів Кропивницького апеляційного суду залишила вирок суду першої інстанції без змін та призначила винуватцю покарання у виді позбавлення волі. Оскільки суддя не зміг забезпечити виконання своєї обіцянки, більшу частину неправомірної вигоди повернули», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання посередника детективи виявили залишок незаконно одержаних грошових коштів у сумі 450 доларів.

Судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст 368, а його спільнику – за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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