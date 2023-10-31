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  1. В Украине

Может ли работодатель отказать работнику в приеме больничного без кода болезни: разъяснение

20:43, 31 октября 2023
Если в листке нетрудоспособности отсутствует информация о диагнозе и шифре МКБ-10, это не может быть основанием для отказа в оплате такого листка нетрудоспособности.
Может ли работодатель отказать работнику в приеме больничного без кода болезни: разъяснение
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли работодатель отказать работнику в приеме больничного без кода болезни.

Отмечается, что в случае если в листке нетрудоспособности отсутствует информация о диагнозе и шифре МКБ-10, это не может быть основанием для отказа в оплате такого листка нетрудоспособности. О причине нетрудоспособности можно узнать по коду, подчеркнутому в соответствующей графе.

Согласно п. 3.2 Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Украины, Министерства труда и социальной политики Украины, Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины от 03.11 .2004 №532/274/136-ос/1406 в графе "Диагноз первичный" врач указывает первичный диагноз в первый день выдачи листка нетрудоспособности.

В графе "Диагноз заключительный" врач указывает окончательный диагноз, а в графе "шифр МКБ-10" – шифр диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и родственных проблем здравоохранения десятого пересмотра, принятой 43 Всемирной ассамблеей здравоохранения 93 1 января года (далее – МКБ-10).

Диагноз первичный, заключительный диагноз и шифр МКБ-10 отмечаются исключительно по письменному согласию больного. В противном случае первичный и заключительный диагнозы и шифр МКБ-10 не указываются.

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