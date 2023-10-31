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  1. В Україні

Чи може роботодавець відмовити працівнику у прийманні лікарняного без коду хвороби: роз’яснення

20:43, 31 жовтня 2023
Якщо в листку непрацездатності відсутня інформація про діагноз і шифр МКХ-10, це не може бути підставою для відмови в оплаті такого листка непрацездатності.
Чи може роботодавець відмовити працівнику у прийманні лікарняного без коду хвороби: роз’яснення
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи може роботодавець відмовити працівнику у прийманні лікарняного без коду хвороби. 

Зазначається, що у разі якщо в листку непрацездатності відсутня інформація про діагноз і шифр МКХ-10, це не може бути підставою для відмови в оплаті такого листка непрацездатності. Про причину непрацездатності можна дізнатися за кодом, підкресленим у відповідній графі.

Відповідно до п. 3.2 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406 у графі "Діагноз первинний" лікар указує первинний діагноз у перший день видачі листка непрацездатності.

У графі "Діагноз заключний" лікар указує остаточний діагноз, а у графі "шифр МКХ-10" – шифр діагнозу відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду, прийнятої 43 Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я 1 січня 1993 року (далі – МКХ-10).

Діагноз первинний, діагноз заключний та шифр МКХ-10 зазначаються виключно за письмовою згодою хворого. В іншому разі первинний та заключний діагнози та шифр МКХ-10 не вказуються.

Раніше ми писали, за яких умов роботодавець при прийнятті людини з інвалідністю має можливість отримати компенсацію. 

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