Чи виплатять лікарняні, якщо людина захворіла під час проходження випробувального строку: роз’яснення

ПФ зазначив, що право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи.

Фото: pon.org.ua

Пенсійний фонд України пояснив, чи буде виплачено лікарняні, якщо людина захворіла під час проходження випробувального строку. Про це йдеться у пресслужбі ПФ.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи, в тому числі, включаючи час випробування.

«Тобто, тимчасова непрацездатність, що настала під час випробувального строку, оплачується», - сказано у повідомленні.

Раніше Державна служба з питань праці роз’яснила, чи оплачується листок непрацездатності, якщо працівник захворів під час перебування у щорічній відпустці.

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