КОАС объявляет набор на ряд должностей государственных служащих аппарата суда

Киевский окружной административный суд объявляет набор на замещение вакантных должностей государственных служащих аппарата суда:
- секретарь судебного заседания Отдела документального обеспечения и контроля (канцелярия) – 11;
- секретарь суда – 10;
- главный специалист по информационным технологиям Отдела кадровой работы и информационного обеспечения – 1;
- ведущий специалист по работе с персоналом – 2;
- судебный распорядитель – 1;
- старший судебный распорядитель – 1;
- ведущий специалист отдела документального обеспечения и контроля (канцелярия) – 1;
- консультант отдела правовой, аналитически статистической работы и обобщение судебной практики – 1;
- главный специалист отдела бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения – 1;
- главный специалист отдела правовой, аналитическо-статистической работы и обобщения судебной практики – 1.
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