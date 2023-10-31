КОАС объявляет набор на ряд должностей государственных служащих аппарата суда

Объявляется набор на замещение вакантных должностей государственных служащих аппарата суда.

Киевский окружной административный суд объявляет набор на замещение вакантных должностей государственных служащих аппарата суда:

секретарь судебного заседания Отдела документального обеспечения и контроля (канцелярия) – 11;

секретарь суда – 10;

главный специалист по информационным технологиям Отдела кадровой работы и информационного обеспечения – 1;

ведущий специалист по работе с персоналом – 2;

судебный распорядитель – 1;

старший судебный распорядитель – 1;

ведущий специалист отдела документального обеспечения и контроля (канцелярия) – 1;

консультант отдела правовой, аналитически статистической работы и обобщение судебной практики – 1;

главный специалист отдела бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения – 1;

главный специалист отдела правовой, аналитическо-статистической работы и обобщения судебной практики – 1.

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