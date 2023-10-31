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  1. В Україні

У Львові померла пацієнтка, якій вперше в Україні пересадили комплекс серце-легені

13:17, 31 жовтня 2023
У 38-річної жінки відбулося гостре відторгнення донорських органів.
У Львові померла пацієнтка, якій вперше в Україні пересадили комплекс серце-легені
Фото: Перше медичне об'єднання Львова/Фейсбук
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У Львові померла пацієнтка, якій вперше в Україні пересадили комплекс серце-легені  від посмертного донора. Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

38-річна Ніна з Київщини мала ваду серця від народження. 25 жовтня їй зробили трансплантацію, на яку вона чекала понад півтора року.

Зазначається, що у жінки відбулося гостре відторгнення донорських органів. Стан пацієнтки стрімко погіршився на другу добу після трансплантації.

"Попри всі зусилля медпрацівників і вдало виконану операцію її не вдалося врятувати: відбулося гостре відторгнення донорських органів. Стан пацієнтки стрімко погіршився на другу добу після трансплантації. Команда наших лікарів та лікарів Інституту серця робили усе можливе, аби його стабілізувати.

Навіть підʼєднали ЕКМО - апарат, який замінює роботу серця і легень. Однак на такому ранньому етапі подолати гостре відторгнення одночасно двох органів було майже неможливим. Всі реанімаційні заходи, на жаль, виявилися марними", - зазначено в повідомленні.

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