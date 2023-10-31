Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи може Сенат самостійно «додати» Україну до пакету допомоги США, якщо Палата представників буде пропонувати розділити підтримку для Ізраїля та України

Якщо Сенат змінює текст закону, він повинен повернутися до Палати представників для узгодження.

ВККС та ГРД поки що важко знайти спільну мову: що відомо напередодні відновлення оцінювання суддів

ВККС та ГРД по-різному розуміють, як треба підходити до доброчесності суддів.

Умови отримання держслужбовцем категорії «А» шести посадових окладів у разі припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно умов реалізації держслужбовцем категорії «А» права на отримання шести посадових окладів у разі припинення проходження державної служби за ініціативою суб’єкта призначення.

Верховний Суд висловився щодо поширення гарантій незалежності прокурора на військовослужбовця, який відряджений до органів прокуратури

Позивач посилався на те, що право Міністра оборони щодо відкликання його з посади начальника відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури не узгоджується з вимогами Закону про прокуратуру в частині дотримання гарантій незалежності прокурора.

Замість літери «У» – літера «Н»: Кабмін знов вніс зміни до ПДР

Учбові автомобілі тепер треба буде позначати новою літерою «Н» замість «У».

  1. В Україні

Наслідки негоди: у Києві буревій поламав понад 1200 дерев

11:30, 31 жовтня 2023
У Києві зафіксували факти падіння чи пошкодження 1268 дерев.
Наслідки негоди: у Києві буревій поламав понад 1200 дерев
Фото: facebook.com/zelenbud
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Києві продовжується ліквідація наслідків буревію, що вирував у місті 28 жовтня. Сильний вітер призвів до падіння чи пошкодження понад 1200 дерев. Про це повідомило у Facebook комунальне підприємство «Київзеленбуд».

Станом на вечір 30 жовтня у столиці зафіксовано факти падіння 626 дерев, ще 642 – пошкоджено.

Наразі ліквідовано наслідки пошкодження або падіння понад 1000 дерева. Процес триває.

«З 28 до 30 жовтня включно Аварійно-диспетчерська служба КО «Київзеленбуд» прийняла більше двохсот дзвінків щодо пошкодження дерев у столиці», - сказано у повідомленні.

Фото: facebook.com/zelenbud

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва