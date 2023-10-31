Наслідки негоди: у Києві буревій поламав понад 1200 дерев

У Києві зафіксували факти падіння чи пошкодження 1268 дерев.

Фото: facebook.com/zelenbud

У Києві продовжується ліквідація наслідків буревію, що вирував у місті 28 жовтня. Сильний вітер призвів до падіння чи пошкодження понад 1200 дерев. Про це повідомило у Facebook комунальне підприємство «Київзеленбуд».

Станом на вечір 30 жовтня у столиці зафіксовано факти падіння 626 дерев, ще 642 – пошкоджено.

Наразі ліквідовано наслідки пошкодження або падіння понад 1000 дерева. Процес триває.

«З 28 до 30 жовтня включно Аварійно-диспетчерська служба КО «Київзеленбуд» прийняла більше двохсот дзвінків щодо пошкодження дерев у столиці», - сказано у повідомленні.

Фото: facebook.com/zelenbud

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