Правоохоронці викрили ​власницю салону краси в Ізюмі, яка випитувала у клієнтів інформацію про ЗСУ

Зазначається, що під час надання косметологічних послуг фігурантка випитувала у клієнтів інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони в районі деокупованого Ізюма.

Фото: СБУ

В Ізюмі викрили ворожу інформаторку, яка «втемну» випитувала позиції ЗСУ у клієнтів власного салону краси. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що зловмисниця збирала для фсб розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районі деокупованого Ізюма.

Як повідомляє СБУ, найбільше ворога цікавили наявність та періодичність руху військових ешелонів з бронетехнікою та важкою артилерією ЗСУ у напрямку передової.

Для збору розвідданих фігурантка «втемну» використовувала клієнтів власного салону краси, у яких випитувала «потрібні» відомості під час надання косметологічних послуг та побутових розмов.

Отриману інформацію вона передавала до фсб через «зв’язкову» з рф. Нею виявилась її знайома, яка після захоплення району пішла на співпрацю з окупантами і обійняла посаду у незаконних органах влади, створених на тимчасово захопленій території.

Втім, після звільнення райцентру колаборантка втекла до Бєлгорода, звідки дистанційно залучила свою подругу до співробітництва на користь російської спецслужби.

Раніше «зв’язковій» повідомили про підозру у колабораційній діяльністі.

Співробітники СБУ затримали ворожу інформаторку та повідомили їй про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ.

Вона перебуває під вартою.

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