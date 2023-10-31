В Киевской области зафиксировали очередной температурный рекорд

Температурный рекорд был зафиксирован на Метеорологической станции Барышевка.

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Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что в Киевской области зафиксирован очередной температурный рекорд.

«30 октября 2023 года на Метеорологической станции Барышевка зафиксирован новый рекорд:

Максимальная суточная температура воздуха: 20.3°С. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1960 году: +17.7 ° С», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области зафиксировали ряд температурных рекордов.

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