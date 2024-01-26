КНДР может провести «смертоносную акцию» против Южной Кореи, — СМИ

«Смертоносная акция» против Южной Кореи может произойти уже в ближайшие месяцы, ведь позиция КНДР становится все более провокационной.

В США обеспокоены тем, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие месяцы может осуществить некую «смертоносную акцию» против Южной Кореи. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Один из собеседников заявил, что недавняя более жесткая риторика Ким Чен Ина является частью серии провокаций и это следует воспринимать серьезно.

В США официальные лица не видят непосредственного риска полномасштабной войны на Корейском полуострове, но думают, что Ким может, например, нанести удары с артиллерии по позициям Южной Кореи, как это было в 2010 году. Тогда погибли военные с обеих сторон, а также гражданские лица на Юге, но обе стороны вскоре прекратили огонь.

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