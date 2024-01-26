Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Объединенная палата КУС ВС поставила точку в вопросе применения признака «в условиях военного положения» при назначении наказания за кражу

Народные депутаты в марте 2022 года приняли закон, согласно которому даже за мелкую кражу во время военного положения суд должен назначить лицу наказание в виде лишения свободы не менее 5 лет, и изменений в него – до сих пор не инициировали.

Суд больше не будет выходить в совещательную комнату, - парламент планирует одобрить законопроект об отмене совещательных комнат

Институт совещательной комнаты нужно отменить, потому что в судах не хватает совещательных комнат, - председатель Комитета Денис Маслов.

Верховный Суд высказался по поводу прекращения полномочий областных советов после введения военного положения и образования военных администраций

Закон «О правовом режиме военного положения» в любом случае не предусматривает само прекращение полномочий областных, районных советов, а лишь устанавливает, эти полномочия могут быть временно переданы временным государственным органам – военным администрациям, — КАС ВС.

Bitcoin, Ethereum и 2,1 млн грн зарплаты: что показал в декларации кандидат на главу НАПК – заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров

Начинал карьеру Александр Скомаров в прокуратуре города Лисичанска.

Верховный Суд уточнил основания для замены стороны исполнительного производства в случае реорганизации субъекта властных полномочий

Необходимые условия для замены судом стороны исполнительного производства в случае реорганизации субъекта властных полномочий - позиция Верховного Суда.

  1. В мире

КНДР может провести «смертоносную акцию» против Южной Кореи, — СМИ

11:04, 26 января 2024
«Смертоносная акция» против Южной Кореи может произойти уже в ближайшие месяцы, ведь позиция КНДР становится все более провокационной.
КНДР может провести «смертоносную акцию» против Южной Кореи, — СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США обеспокоены тем, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие месяцы может осуществить некую «смертоносную акцию» против Южной Кореи. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Один из собеседников заявил, что недавняя более жесткая риторика Ким Чен Ина является частью серии провокаций и это следует воспринимать серьезно.

В США официальные лица не видят непосредственного риска полномасштабной войны на Корейском полуострове, но думают, что Ким может, например, нанести удары с артиллерии по позициям Южной Кореи, как это было в 2010 году. Тогда погибли военные с обеих сторон, а также гражданские лица на Юге, но обе стороны вскоре прекратили огонь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Романюк
    Ярослав Романюк
    голова Верховного Суду України в 2013–2017 рр.
  • Андрій Гайченко
    Андрій Гайченко
    заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби
  • Володимир Бондаренко
    Володимир Бондаренко
    заступник міського голови — секретар Київської міської ради