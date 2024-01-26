В Раде приближается большой кризис: еще 17 «слуг народа» собираются сложить мандаты народного депутата, — Давид Арахамия

В парламенте приближается большой кризис из-за депутатов, желающих перестать работать.

17 народных избранников от партии «Слуга народа» собираются сложить мандаты народного депутата. Об этом сообщил глава фракции «СН» Давид Арахамия в ходе дискуссии «2024: сценарии для страны», передает LB.ua.

Он добавил, что в парламенте близится большой кризис из-за депутатов, которые хотят перестать работать.

По его словам, сейчас нет единства в Верховной Раде. Единство было полтора года назад, а сейчас ситуация в этом отношении еще хуже, чем до полномасштабной войны.

«С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только у фракции 17 есть заявлений на составление мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще один мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам – будет 400 человек. 226 (минимально необходимое количество для принятия решения – Ред.) из 400 очень трудно собирать, честно говоря. В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, желающие уйти. Мы решили для себя, что не будем давать голоса за составление мандатов, только если медицинская действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за составление мандатов. Для того чтобы сохранить парламент легитимным», – объяснил он.

Ранее мы писали, что Давид Арахамия предлагает отправлять депутатов и госслужащих в военные учебные центры.

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