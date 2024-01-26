В Раде предлагают ввести ежемесячный платеж для бронирования военнообязанных, – СМИ

Как сообщается, могут ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.

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В Верховной Раде готовят законопроект с изменениями подхода к бронированию военнообязанных. В частности, предлагается установить ежемесячный фиксированный платеж, после уплаты которого предприятие сможет забронировать работника вне зависимости от должности. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что главное условие – компания должна работать в "белую" и платить налоги в бюджет.

По данным издания, депутаты предлагают ввести дополнительную плату к военному сбору за каждого забронированного работника - к 1,5% военного сбора прибавляется фиксированная ставка в размере 20 000 грн.

Бронировать можно будет до 50% военнообязанных работников.

Ожидается, что это может принести в бюджет от 18 млрд до 155 млрд гривен в год.

Как ранее сообщалось, что Кабмин официально отозвал свой законопроект 10378 об усилении мобилизации для его доработки.

Также сообщалось, какие требования предъявляют в Верховной Раде к новому законопроекту о мобилизации.

Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников.

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