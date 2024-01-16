Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников

Военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по стратегическим отраслям промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, будут бронироваться по новым правилам.

16 января Правительство внесло изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года, которым регулируются вопросы бронирования военнообязанных во время действия военного положения о бронировании работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Согласно принятому решению, военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

«Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета дефицитности их военной специальности.

Это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям стабильно работать и наращивать объемы производства. Это решение – общая позиция Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики. Наша первоочередная задача – обеспечить наших защитников и защитниц всем необходимым для победы», – прокомментировал заместитель Министра экономики Украины Игорь Фоменко.

Напомним также, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 16 января приняла в целом как закон законопроект 10062, предусматривающий сбор персональных данных украинцев в Едином реестре военнообязанных. По данным народного депутата от «Голоса» Александры Устиновой, эти данные будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за границей.

Автор: Наталья Мамченко

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