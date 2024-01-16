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  1. В мире

Правительство Румынии достигло соглашения с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

15:25, 16 января 2024
Румынское правительство согласилось удовлетворить 13 требований протестующих, но переговоры будут продолжаться для поиска компромисса по остальным требованиям.
Правительство Румынии достигло соглашения с фермерами, которые блокировали границу с Украиной
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Министерство сельского хозяйства Румынии достигло соглашения с основными организациями сельхозпроизводителей, протестовавших и в течение шести дней блокировавших границу с Украиной. Об этом сообщает Euractiv.

Глава ведомства Флорин Барбу заявил, что румынское правительство согласилось удовлетворить 13 требований протестующих, но переговоры будут продолжаться для поиска компромисса по остальным требованиям.

Правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года и немедленно ввести в действие положения о субсидированных процентных кредитах. Кроме того, правительство приняло запросы на компенсацию ущерба, вызванного импортом из Украины. Меры предусматривают четкую маркировку зерновых и других товаров, а также электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца.

Один из представителей фермеров на трехчасовых переговорах Мариус Мик пояснил, что соглашение не означает немедленного прекращения протестов, поскольку на их продолжительность могут повлиять предстоящие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до четверга.

Барбу не подтвердил информацию, что Румыния вместе с Польшей, Венгрией, Словакией и Болгарией добивается введения импортных пошлин на украинское зерно.

«В этом письме я просил об исключении для румынских фермеров в отношении 4% залоговых земель. Я не знаю, что сказал венгерский министр», – сказал румынский аграрный министр.

Ранее мы писали, что румынские протестующие заблокировали движение грузовиков в двух пунктах пропуска.

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