Кабмин изменил порядок бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса

Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности.

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Министерство экономики Украины сообщило, что Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК, передает Правительственный портал

Отмечается, что 16 января были внесены изменения в постановление №76 от 27 января 2023 года, которым регулируются вопросы бронирования военнообязанных во время действия военного положения о бронировании работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Согласно принятому решению, военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

«Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета дефицитности их военной специальности. Это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям стабильно работать и наращивать объемы производства. Это решение – общая позиция Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики. Наша первоочередная задача – обеспечить наших защитников и защитниц всем необходимым для победы», – заявил заместитель Министра экономики Украины Игорь Фоменко.

Ранее сообщалось, что в Антикоррупционном комитете Рады назвали дискриминацией нормы законопроекта о мобилизации относительно того, что работники патронатной службы, обеспечивающие исполнение полномочий чиновников, вообще лишаются возможности бронирования.

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