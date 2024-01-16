Кабмин внес изменения в порядок предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимости

Изменениями усовершенствован механизм применения в формуле порядка показателя опосредованной стоимости, процедура очередности проведения выплат компенсации, механизм использования средств получателями субсидий.

Сегодня, 16 января, правительство изменило порядок предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества и дополнило перечень продукции для ремонта поврежденного жилья, за приобретение которой предоставляется компенсация.

Нотариальная палата Украины отмечает, что этими изменениями уточнен термин «получатель компенсации»:

– усовершенствован механизм применения в формуле Порядка показателя опосредованной стоимости, процедура очередности проведения выплат компенсации, механизм использования средств получателями субсидий;

– введена процедура верификации;

– обеспечена возможность представления одного обращения о финансировании приобретения жилья при наличии нескольких жилищных сертификатов.

Также внесены изменения в Порядок предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф с использованием электронной публичной услуги «єВідновлення», – предусмотрена возможность выпуска карт к специальным и текущим счетам список продукции для приобретения.

Кроме того, внесены изменения в Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, - предусмотрено уточнение государственной регистрации прекращения права собственности на законченный строительством объект или объект незавершенного строительства в связи с его уничтожением.

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