Двое судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

В ВККС определялись результаты квалификационной оценки 11 судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

В понедельник, 15 января, в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки 11 судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Дедик Нина Петровна – Сторожинецкий районный суд Черновицкой области – 740,625 баллов – соответствует занимаемой должности

Король Александр Валентинович – Изяславский районный суд Хмельницкой области – отложено

Явица Ирина Васильевна - Арбузинский районный суд Николаевской области – отложено

Рыжий Алексей Анатольевич – Сарненский районный суд Ровенской области – 674,125 – внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Шаньшина Марина Валерьевна - Краснолиманский городской суд Донецкой области - 819,875 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Смокович Михаил Васильевич - Ореховский районный суд Запорожской области - 788,625 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Бутенко Вадим Алексеевич – Фастовский горрайонный суд Киевской области – отложен

Варибрус Вадим Анатольевич - Красноармейский горрайонный суд Донецкой области - 728 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Бабий Сергей Александрович – Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области – 725,5 – внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Темиров Черкасс Мукаилович – Середино-Будский районный суд Сумской области – 761,375 – соответствует занимаемой должности. Внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе представление с рекомендацией для назначения на должность судьи

Опалинская Ольга Петровна – Смелянский горрайонный суд Черкасской области – 487,875 – не соответствует занимаемой должности. Внести Высшему совету правосудия представление об увольнении судьи с занимаемой должности

Ранее сообщалось, что у ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.