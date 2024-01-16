Двое судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

В понедельник, 15 января, в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки 11 судей местных судов на соответствие занимаемой должности.
По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:
Дедик Нина Петровна – Сторожинецкий районный суд Черновицкой области – 740,625 баллов – соответствует занимаемой должности
Король Александр Валентинович – Изяславский районный суд Хмельницкой области – отложено
Явица Ирина Васильевна - Арбузинский районный суд Николаевской области – отложено
Рыжий Алексей Анатольевич – Сарненский районный суд Ровенской области – 674,125 – внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности
Шаньшина Марина Валерьевна - Краснолиманский городской суд Донецкой области - 819,875 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности
Смокович Михаил Васильевич - Ореховский районный суд Запорожской области - 788,625 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности
Бутенко Вадим Алексеевич – Фастовский горрайонный суд Киевской области – отложен
Варибрус Вадим Анатольевич - Красноармейский горрайонный суд Донецкой области - 728 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности
Бабий Сергей Александрович – Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области – 725,5 – внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности
Темиров Черкасс Мукаилович – Середино-Будский районный суд Сумской области – 761,375 – соответствует занимаемой должности. Внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе представление с рекомендацией для назначения на должность судьи
Опалинская Ольга Петровна – Смелянский горрайонный суд Черкасской области – 487,875 – не соответствует занимаемой должности. Внести Высшему совету правосудия представление об увольнении судьи с занимаемой должности
Ранее сообщалось, что у ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права.
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