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  1. Суд інфо

Двох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС

18:53, 16 січня 2024
У ВККС визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 11 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
Двох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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У понеділок, 15 січня, у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 11 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Дедик Ніна Петрівна - Сторожинецький районний суд Чернівецької області - 740,625 балів -  відповідає займаній посаді

Король Олександр Валентинович - Ізяславський районний суд Хмельницької області - відкладено

Явіца Ірина Василівна - Арбузинський районний суд Миколаївської області – відкладено

Рижий Олексій Анатолійович - Сарненський районний суд Рівненської області - 674,125 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

Шаньшина Марина Валеріївна -  Краснолиманський міський суд Донецької області - 819,875 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідністі судді займаній посаді

Смокович Михайло Васильович - Оріхівський районний суд Запорізької області - 788,625 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

Бутенко Вадим Олексійович - Фастівський міськрайонний суд Київської області - відкладено

Варибрус Вадим Анатолійович - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області – 728 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про відповідність судді займаній посаді

Бабій Сергій Олександрович - Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області - 725,5 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про відповідність судді займаній посаді

Теміров Черкас Мукаілович - Середино-Будський районний суд Сумської області - 761,375 - відповідає займаній посаді. Внести на розгляд Комісії у пленарному складі подання з рекомендацією для призначення на посаду судді

Опалинська Ольга Петрівна - Смілянський міськрайонний суд Черкаської області - 487,875 - не відповідає займаній посаді. Внести Вищій раді правосуддя подання про звільнення судді із займаної посади.

Раніше ми писали, що у ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права.

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