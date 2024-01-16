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Кабмін вніс зміни до порядку надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомості

14:58, 16 січня 2024
Змінами удосконалено механізм застосування у формулі порядку показника опосередкованої вартості, процедуру черговості проведення виплат компенсації, механізм використання коштів отримувачами субсидій.
Кабмін вніс зміни до порядку надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомості
Фото: КМУ
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Сьогодні, 16 січня, уряд змінив порядок надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна та доповнив перелік продукції для здійснення ремонту пошкодженого житла, за придбання якої надається компенсація.

Нотаріальна палата України зазначає, що цими змінами уточнено термін «отримувач компенсації»:

– вдосконалено механізм застосування у формулі Порядку показника опосередкованої вартості, процедуру черговості проведення виплат компенсації, механізм використання коштів отримувачами субсидій;

– запроваджено процедуру верифікації;

– забезпечено можливість подання одного звернення про фінансування придбання житла при наявності декількох житлових сертифікатів.

Також внесено зміни до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», – передбачено можливість випуску карток до спеціальних та поточних рахунків та доповнено перелік продукції для придбання.

Окрім того, внесено зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, – передбачено уточнення щодо державної реєстрації припинення права власності на закінчений будівництвом обʼєкт чи обʼєкт незавершеного будівництва у звʼязку з його знищенням.

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