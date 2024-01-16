Порядок бронювання змінено: підприємства оборонно-промислового комплексу більше не мають обмежень

Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності.

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Міністерство економіки України повідомило, що Кабінет Міністрів вніс зміни щодо порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств ОПК, передає Урядовий портал

Зазначається, що 16 січня було внесено зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

«Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності. Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва. Це рішення – спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання – забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги», – заявив заступник Міністра економіки України Ігор Фоменко.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила закон про зберігання персональних даних українців на закордонних серверах, який є частиною мобілізаційного законодавства.

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