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Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників

Військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, будуть бронюватися за новими правилами.

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Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників

15:11, 16 січня 2024
Військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, будуть бронюватися за новими правилами.
Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників
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16 січня Уряд вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

  • незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;
  • без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

«Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності.

Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва. Це рішення – спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання – забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги», – прокоментував заступник Міністра економіки України Ігор Фоменко.

Нагадаємо також, як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 16 січня ухвалила в цілому як закон законопроект 10062, який передбачає збір персональних даних українців у Єдиному реєстрі військовозобов’язаних. За даними народного депутата від «Голосу» Олександри Устінової, ці дані будуть зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном. 

Автор: Наталя Мамченко

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