У Раді пропонують запровадити щомісячний платіж для бронювання військовозобов’язаних, – ЗМІ

Як повідомляється, можуть ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

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У Верховній Раді готують законопроєкт зі змінами підходу до бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, пропонується встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від посади. Про це пише Forbes.

Зазначається, головна умова – компанія має працювати в "білу" та сплачувати податки до бюджету.

За даними видання, депутати пропонують запровадити додаткову оплату до військового збору за кожного заброньованого працівника - до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.

Бронювати можна буде до 50% від військовозобов'язаних працівників.

Очікується, що це може принести до бюджету від 18 млрд до 155 млрд гривень на рік.

Як раніше повідомлялося, Кабмін офіційно відкликав свій законопроект 10378 про посилення мобілізації для його доопрацювання.

Також повідомлялося, які вимоги ставлять у Верховній Раді до нового законопроєкту про мобілізацію.

Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників.

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