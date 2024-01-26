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Суд більше не буде виходити до нарадчої кімнати, - парламент планує схвалити законопроект про скасування нарадчих кімнат

Інститут нарадчої кімнати треба скасувати, бо зокрема у судах не вистачає нарадчих кімнат, - голова Комітету Денис Маслов.

Верховний Суд висловився щодо припинення повноважень обласних рад після введення воєнного стану та утворення військових адміністрацій

Закон «Про правовий режим воєнного стану» у будь-якому випадку не передбачає саме припинення повноважень обласних, районних рад, а лише встановлює, ці повноваження можуть бути тимчасово передані тимчасовим державним органам – військовим адміністраціям, — КАС ВС.

Bitcoin, Ethereum і 2,1 млн грн зарплати: що показав у декларації кандидат на голову НАЗК – заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров

Починав кар’єру Олександр Скомаров у прокуратурі міста Лисичанська.

Верховний Суд уточнив підстави для заміни сторони виконавчого провадження у випадку реорганізації субʼєкта владних повноважень

Необхідні умови для заміни судом сторони виконавчого провадження у випадку реорганізації субʼєкта владних повноважень, - позиція Верховного Суду.

Кількість судових справ щодо встановлення місця проживання дитини із батьком зросла у 6,5 разів, - Денис Маслов

За даними голови Комітету Верховної Ради Дениса Маслова, у 2023 році у 6,5 разів зросла кількість справ у судах стосовно встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком.

  1. В Україні

У Раді пропонують запровадити щомісячний платіж для бронювання військовозобов’язаних, – ЗМІ

10:56, 26 січня 2024
Як повідомляється, можуть ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.
У Раді пропонують запровадити щомісячний платіж для бронювання військовозобов’язаних, – ЗМІ
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У Верховній Раді готують законопроєкт зі змінами підходу до бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, пропонується встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від посади. Про це пише Forbes.

Зазначається, головна умова – компанія має працювати в "білу" та сплачувати податки до бюджету.

За даними видання, депутати пропонують запровадити додаткову оплату до військового збору за кожного заброньованого працівника - до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн

Бронювати можна буде до 50% від військовозобов'язаних працівників.

Очікується, що це може принести до бюджету від 18 млрд до 155 млрд гривень на рік.

Як раніше повідомлялося, Кабмін офіційно відкликав свій законопроект 10378 про посилення мобілізації для його доопрацювання. 

Також повідомлялося, які вимоги ставлять у Верховній Раді до нового законопроєкту про мобілізацію.

Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників.

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