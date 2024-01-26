У Раді наближається велика криза: ще 17 «слуг народу» збираються скласти мандати народного депутата, — Давид Арахамія

У парламенті наближається велика криза через депутатів, які хочуть перестати працювати.

17 народних обранців від партії «Слуга народу» збираються скласти мандати народного депутата. Про це повідомив глава фракції «СН» Давид Арахамія під час дискусії «2024: сценарії для країни», передає LB.ua.

Він додав, що у парламенті наближається велика криза через депутатів, які хочуть перестати працювати.

За його словами, нині немає єдності у Верховній Раді. Єдність була півтора роки тому, а нині ситуація в цьому плані ще гірше ніж до повномасштабної війни.

«З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей. 226 (мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення – Ред.) з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. В інших фракціях і партіях я теж знаю, що є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, за яким ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним», – пояснив він.

Раніше ми писали, що Давид Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри.

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