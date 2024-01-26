У Раді наближається велика криза: ще 17 «слуг народу» збираються скласти мандати народного депутата, — Давид Арахамія

17 народних обранців від партії «Слуга народу» збираються скласти мандати народного депутата. Про це повідомив глава фракції «СН» Давид Арахамія під час дискусії «2024: сценарії для країни», передає LB.ua.
Він додав, що у парламенті наближається велика криза через депутатів, які хочуть перестати працювати.
За його словами, нині немає єдності у Верховній Раді. Єдність була півтора роки тому, а нині ситуація в цьому плані ще гірше ніж до повномасштабної війни.
«З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей. 226 (мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення – Ред.) з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. В інших фракціях і партіях я теж знаю, що є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, за яким ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним», – пояснив він.
Раніше ми писали, що Давид Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.