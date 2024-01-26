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  1. В Україні

Давид Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри

10:23, 26 січня 2024
Глава фракції «Слуга народу» вважає, що це може мотивуватиме українців не боятися мобілізації та проходити навчання.
Давид Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри
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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував влаштувати народним депутатам та держслужбовцям військові навчання в спеціальних центрах разом з іншими українцями. Про це він сказав під час дискусії "2024: сценарії для країни", передає LB.ua.

За його словами, наразі важливо розвінчати міфи про мобілізацію серед українського населення і таке нововведення може мотивувати українців, зменшити страхи щодо мобілізації та стимулювати до проходження військового навчання.

Арахамія підкреслив, що потрібно роз'яснити українцям, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто вважає, що після отримання повістки і проходження медичного огляду їх негайно відправляють на базове навчання, а потім на фронт без належної підготовки.

Згідно з його планом, для парламентарів навчання буде організовано на частковій основі, враховуючи їхню заброньованість від мобілізації.

"Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм", – сказав він.

Як раніше повідомлялося, Кабмін офіційно відкликав свій законопроект 10378 про посилення мобілізації для його доопрацювання. 

Підготовку нового варіанту законопроєкту анонсував міністр оборони Рустем Умєров

Заступник голови Комітету із питань нацбезпеки Єгор Чернєв заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути «законним і справедливим».

В Офісі Президента оцінили, коли Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію.

Також повідомлялося, які вимоги ставлять у Верховній Раді до нового законопроєкту про мобілізацію. 

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