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Давид Арахамия предлагает отправлять депутатов и госслужащих в военные учебные центры

10:23, 26 января 2024
Глава фракции «Слуга народа» считает, что это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить учения.
Давид Арахамия предлагает отправлять депутатов и госслужащих в военные учебные центры
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил устроить народным депутатам и госслужащим военные учения в специальных центрах вместе с другими украинцами. Об этом он сказал в ходе дискуссии "2024: сценарии для страны", передает LB.ua.

По его словам, важно развенчать мифы о мобилизации среди украинского населения и такое нововведение может мотивировать украинцев, уменьшить страхи по мобилизации и стимулировать к прохождению военных учений.

Арахамия подчеркнул, что нужно разъяснить украинцам, как именно происходит мобилизация, поскольку многие считают, что после получения повестки и прохождения медицинского осмотра их немедленно отправляют на базовое обучение, а затем на фронт без должной подготовки.

Согласно его плану, для парламентариев обучение будет организовано на частичной основе, учитывая их бронь от мобилизации.

"Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм", – сказал он.

Как ранее сообщалось, что Кабмин официально отозвал свой законопроект 10378 об усилении мобилизации для его доработки.

Подготовку нового варианта законопроекта анонсировал министр обороны Рустем Умеров. 

В Офисе Президента оценили, когда Рада может принять законопроект о мобилизации.

Также сообщалось, какие требования предъявляют в Верховной Раде к новому законопроекту о мобилизации. 

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