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  1. В Украине

В Украине изменили требования к жалобе на адвоката

10:21, 26 января 2024
При подаче в КДКА жалобщиком документов к заявлению теперь необходимо добавлять доказательство отправки копий таких документов другой стороне письмом с описанием вложения.
В Украине изменили требования к жалобе на адвоката
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Совет адвокатов Украины внес изменения в Положение о порядке принятия и рассмотрения жалоб о ненадлежащем поведении адвоката, которое может повлечь его дисциплинарную ответственность. Об этом сообщил официальный сайт НААУ.

При подаче в КГКА жалобщиком, адвокатом или представителем одной из сторон документов к заявлению (объяснений, возражений, ходатайств о приложении доказательств) теперь необходимо прилагать доказательство отправки копий таких документов другой стороне письмом с описанием вложения.

Аналогичное требование предусмотрено при подаче жалобы (заявления) в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры.

В НААУ напомнили, что согласно Закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», право на обращение в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры с заявлением (жалобой) о поведении адвоката, которое может быть основанием для дисциплинарной ответственности, имеет каждый, кому известны факты такого поведения.

Заявление (жалоба) адресуется квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры по адресу рабочего места адвоката, указанной в Едином реестре адвокатов Украины.

Требования к заявлению определяются пунктами 14, 36 Положения о жалобах в КГКА и ВКДКА соответственно.

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