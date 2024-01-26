Как согласованное требование по единому взносу приводит к блокированию счетов: разъяснение налоговой

Согласованное требование об уплате долга (недоимки) направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы, что в результате приводит к блокированию счетов.

Государственная налоговая служба в Тернопольской области разъяснила, когда согласованное требование по единому социальному взносу приводит к блокированию счетов.

Так, правовые и организационные основы обеспечения сбора и учета единого взноса, условия и порядок его начисления и уплаты регулируется Законом Украины от 08.07.2010 №2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Единый взнос подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика (при наличии у плательщика единого взноса одновременно с обязательствами по уплате единого взноса обязательств по уплате налогов, других обязательных платежей, предусмотренных законом, или обязательств перед другими кредиторами – обяз по уплате единого взноса имеют приоритет перед всеми другими обязательствами, кроме обязательств по выплате заработной платы (дохода), и выполняются в первую очередь.

Согласно п. 3, 4 раздела VI Инструкции «О порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», утвержденной Приказом Минфина от 20.04.2015 №449 (далее – Инструкция №449) налоговые органы направляют (вручают) плательщикам требование об уплате долга (недоимки), если плательщик имеет на конец календарного месяца недоимку по уплате единого взноса. Требование об уплате долга (недоимки) формируется на основании данных информационно-коммуникационных систем ГНС на сумму долга, превышающую 10 гривен.

При формировании требования об уплате долга (недоимки) ей присваивается порядковый номер, состоящий из трех частей: первая часть – буква «Ю» (требование к юридическому лицу, в том числе обособленных подразделений юридического лица) или «Ф» (требование к физическому лицу ), вторая часть – порядковый номер, третья часть – буква «У» (согласованное требование). В третьей части буква «У» (информация о согласовании требования) проставляется при отправке плательщику согласованного требования в результате процедуры обжалования или в случае направления требования в органы государственной исполнительной службы или в органы Казначейства в соответствии с Инструкцией №449. Требование об уплате долга (недоимки) формируется под одним порядковым номером до полного погашения сумм долга.

Согласованное требование об уплате долга (недоимки) направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы, что в результате приводит к блокированию счетов, в т.ч. карточных, арест имущества, ограничение выезда за границу должностных лиц должников или самих физических лиц – предпринимателей должников.

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