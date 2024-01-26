В Донецкой области задержали российского информатора, который планировал себя взорвать, если его разоблачат

Мужчина разведывал места базирования подразделений ВСУ в районе Краматорска.

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Служба безопасности Украины разоблачила очередного российского информатора, который собирал разведданные о Силах обороны Донецкой области. Мужчина разведывал места базирования подразделений ВСУ в районе Краматорска. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается также, что злоумышленник хранил дома боевую гранату, которую планировало взорвать, если его разоблачат правоохранители. Однако сотрудники СБУ вовремя обезоружили и обезвредили осведомителя.

Как отмечает следствие, прежде всего вражеский приспешник пытался выявить боевые позиции противовоздушной обороны и тяжелой артиллерии украинских войск.

Также злоумышленник готовил для агрессора схему расположения фортификационных сооружений и инженерных заграждений на территории региона.

Информация требовалась оккупантам для подготовки новых ракетно-артиллерийских ударов по прифронтовому городу и его окрестностям.

Впрочем, СБУ своевременно уличила российского информатора, задокументировала его преступные действия и задержала. Тем самым были сорваны планы врага по подготовке серии воздушных атак на военные объекты ВСУ.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался житель Краматорска. В августе 2023 года он познакомился на одном из сайтов знакомств с россиянкой, сотрудничающей с фсб рф.

По ее указаниям мужчина собирал информацию о военных объектах, «нужных» врагу.

Полученные сведения он посылал мессенджером россияне, а она переправляла их кадровому сотруднику фсб, воюющему против Сил обороны на Авдеевском направлении.

Установлено, что вражеский информатор держал в шкафу своего дома боевую гранату, чтобы взорвать себя в случае разоблачения.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий задержанного.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

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