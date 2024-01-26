Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался о применении презумпции правомерности решений налогоплательщика

Для ее применения необходимо и достаточно выявления двух или более альтернативных вариантов правомерного поведения, из которых избрав наиболее выгодный для себя, плательщик будет чувствовать себя защищенным от возможных негативных последствий как со стороны контролирующего органа, так и суда, - Верховный Суд.

Объединенная палата КУС ВС поставила точку в вопросе применения признака «в условиях военного положения» при назначении наказания за кражу

Народные депутаты в марте 2022 года приняли закон, согласно которому даже за мелкую кражу во время военного положения суд должен назначить лицу наказание в виде лишения свободы не менее 5 лет, и изменений в него – до сих пор не инициировали.

Суд больше не будет выходить в совещательную комнату, - парламент планирует одобрить законопроект об отмене совещательных комнат

Институт совещательной комнаты нужно отменить, потому что в судах не хватает совещательных комнат, - председатель Комитета Денис Маслов.

Верховный Суд высказался по поводу прекращения полномочий областных советов после введения военного положения и образования военных администраций

Закон «О правовом режиме военного положения» в любом случае не предусматривает само прекращение полномочий областных, районных советов, а лишь устанавливает, эти полномочия могут быть временно переданы временным государственным органам – военным администрациям, — КАС ВС.

Bitcoin, Ethereum и 2,1 млн грн зарплаты: что показал в декларации кандидат на главу НАПК – заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров

Начинал карьеру Александр Скомаров в прокуратуре города Лисичанска.

  1. В Украине

В Донецкой области задержали российского информатора, который планировал себя взорвать, если его разоблачат

13:32, 26 января 2024
Мужчина разведывал места базирования подразделений ВСУ в районе Краматорска.
В Донецкой области задержали российского информатора, который планировал себя взорвать, если его разоблачат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины разоблачила очередного российского информатора, который собирал разведданные о Силах обороны Донецкой области. Мужчина разведывал места базирования подразделений ВСУ в районе Краматорска. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается также, что злоумышленник хранил дома боевую гранату, которую планировало взорвать, если его разоблачат правоохранители. Однако сотрудники СБУ вовремя обезоружили и обезвредили осведомителя.

Как отмечает следствие, прежде всего вражеский приспешник пытался выявить боевые позиции противовоздушной обороны и тяжелой артиллерии украинских войск.

Также злоумышленник готовил для агрессора схему расположения фортификационных сооружений и инженерных заграждений на территории региона.

Информация требовалась оккупантам для подготовки новых ракетно-артиллерийских ударов по прифронтовому городу и его окрестностям.

Впрочем, СБУ своевременно уличила российского информатора, задокументировала его преступные действия и задержала. Тем самым были сорваны планы врага по подготовке серии воздушных атак на военные объекты ВСУ.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался житель Краматорска. В августе 2023 года он познакомился на одном из сайтов знакомств с россиянкой, сотрудничающей с фсб рф.

По ее указаниям мужчина собирал информацию о военных объектах, «нужных» врагу.

Полученные сведения он посылал мессенджером россияне, а она переправляла их кадровому сотруднику фсб, воюющему против Сил обороны на Авдеевском направлении.

Установлено, что вражеский информатор держал в шкафу своего дома боевую гранату, чтобы взорвать себя в случае разоблачения.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий задержанного.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Романюк
    Ярослав Романюк
    голова Верховного Суду України в 2013–2017 рр.
  • Андрій Гайченко
    Андрій Гайченко
    заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби
  • Володимир Бондаренко
    Володимир Бондаренко
    заступник міського голови — секретар Київської міської ради