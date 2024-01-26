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Антикорсуд признал необоснованными активы экс-чиновника таможни стоимостью 2,83 млн грн

09:35, 26 января 2024
Чиновник, не имея достаточных законных доходов, в 2020 году через третье лицо приобрел квартиру и 2 машиноместа в историческом центре Одессы.
Антикорсуд признал необоснованными активы экс-чиновника таможни стоимостью 2,83 млн грн
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В четверг, 25 января, Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск прокурора САП о признании необоснованными активов бывшего чиновника одного из органов Государственной таможенной службы, а именно квартиры и 2 машиномест, расположенных в г. Одесса, стоимостью 2,83 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомстве напоминают, что в ноябре прошлого года прокурор на основании материалов НАПК, а также доказательств, собранных НАБУ и САП, обратился в суд с иском о признании необоснованными активов экс-заместителя начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни Гостаможслужбы, а также взыскания с них стоимости – 2,83 млн грн.

«Государственный служащий, не имея достаточных законных доходов, в 2020 году через третье лицо приобрел квартиру и 2 машиноместа в историческом центре Одессы. В дальнейшем третье лицо подарило эти объекты должностному лицу», - сказано в сообщении.

Суд согласился с доводами прокурора, удовлетворил иск и принял взыскать стоимость приобретенных активов в доход государства.

В САП добавили, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

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