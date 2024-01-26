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путин «посылает сигналы» США относительно готовности к переговорам по Украине, — СМИ

09:40, 26 января 2024
Российский диктатор путин начал намекать США о готовности к переговорам относительно Украины.
путин «посылает сигналы» США относительно готовности к переговорам по Украине, — СМИ
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Российский диктатор владимир путин начал «зондировать почву» на предмет готовности США к переговорам о прекращении войны в Украине. Об этом поинформировало агентство Bloomberg 25 января.

Издание, сослалось на «двух людей, близких к Кремлю», сообщило, что путин «по косвенным каналам дает понять, что открыт к дискуссии, в частности, возможно, относительно будущих договоренностей о безопасности в Украине».

Эти же источники заявили, что в декабре 2023 года высокопоставленным чиновникам США передали «сигналы» о готовности российского лидера к переговорам «через посредника, которого они отказались назвать».

«По их словам, путин, возможно, готов рассмотреть возможность отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже, в конце концов, отказаться от оппозиции к возможному членству в НАТО», – пишет Bloomberg.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявил агентству, что о существовании «сигналов» от путина им неизвестно. Они отметили, что не видят признаков серьезного отношения российского диктатора к любым переговорам.

В Bloomberg считают, что такие вбросы «могут посеять раздор среди союзников Украины, изолировать Киев и подорвать усилия Президента Владимира Зеленского, направленные на то, чтобы заручиться поддержкой его «формулы мира», которая предусматривает полный вывод российских войск».

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