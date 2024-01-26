Ситуация резко изменилась: Соглашение по финансированию для Украины в Конгрессе США под угрозой

Бывший президент США Дональд Трамп призывает республиканцев в Конгрессе не идти на компромисс с демократами по соглашению об усилении безопасности американской границы, потому что хочет получить от соглашения больше выгоды.

Как ранее сообщалось, Конгресс США находится в шаге от заключения соглашения о возобновлении финансовой помощи для Украины.

Однако позже ситуация изменилась. Об этом проинформировало издание «Голос Америки».

Вечером лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл на встрече за закрытыми дверями заявил своим коллегам, что «он уже не уверен, стоит ли дальше продвигаться с этим двухпартийным соглашением по безопасности южной границы США, сославшись, что его партия оказалась в затруднительном положении из-за политической компании 2024 года», - сообщил журналист Остап Ярыш.

Позже издание The Washington Post сообщило, что Макконнелл признал, что политика по соглашению изменилась с учетом позиции бывшего президента США Дональда Трампа. Хотя сам Макконнел сохраняет приверженность соглашению о границе и помощи Украине и Израилю.

По данным СМИ, ситуация связана со значительным давлением Дональда Трампа на американских законодателей. Он призывает республиканцев в Конгрессе не идти на компромисс с демократами. Трамп не желает решить вопрос границы сейчас, ведь это, по его словам, могло бы «добавить баллов Джо Бандену» перед выборами.

В свою очередь ключевой переговорщик от демократов сенатор Крис Мерфи сказал, что республиканцы собираются принять решение в ближайшие сутки, реально ли они хотят результатов, или оставят границу в хаосе ради политических соображений.

Ранее сообщалось, что США без дополнительного финансирования не смогут обеспечить Украину вооружением.

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