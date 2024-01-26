В Instagram произошел масштабный сбой

Пользователи сообщали о проблемах с загрузкой новых постов.

Фото: ukranews.com

В четверг, 25 января, произошел сбой в работе социальной сети Instagram. Пользователи со всего мира сообщали о проблемах с загрузкой новых фото, постов, сториз и рилсов.

Как сообщает портал Downdetector, массовые жалобы на работу Инстаграм стали поступать после 23:00 по киевскому времени.

79% пользователе жаловалось на работу приложения, у 19% не работала лента, а у 3% не работал веб-сайт.

О причинах сбоя пока не сообщалось.

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