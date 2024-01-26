У Instagram стався масштабний збій

Користувачі повідомляли про проблеми із завантаженням нових постів.

Фото: ukranews.com

У четвер, 25 січня, стався збій у роботі соціальної мережі Instagram. Користувачі з усього світу повідомляли про проблеми та із завантаженням нових фото, постів, сториз та рілс.

Як повідомляє портал Downdetector, масові скарги на роботу Інстаграм почали надходити після 23:00 за київським часом.

79% користувачі скаржилися на роботу додатку, у 19% не працювала стрічка, а у 3% не працював веб-сайт.

Про причини збою наразі не повідомлялося.

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