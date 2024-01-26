26 січня: яке сьогодні свято та головні події

26 січня в Україні святкують День працівника контрольно-ревізійної служби.

Фото: facts.net

У п’ятницю, 26 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

26 січня в Україні святкують День працівника контрольно-ревізійної служби. Дату обрали невипадково. Саме цього дня 1993 року було підписано Закон «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні». Ця служба слідкує за станом фінансового балансу та достовірністю звітів щодо витрат державних коштів.

Також 26 січня Міжнародний день митника. Свято було створене, щоб об'єднати всі митні служби в світі та виявити солідарність між ними. Дату обрали на честь першої конференції, яка пройшла в Брюсселі 1953 року і була присвячена Раді митного співробітництва. Саму організацію утворили роком раніше. На першій конференції були присутні представники з 17 країн Європи.

А ще 26 січня Всесвітній день екологічної освіти. Він був започаткований за ініціативи міжнародних організацій, щоб привернути увагу людства до проблеми забруднення довкілля.

Яке сьогодні церковне свято

26 січня в церковному календарі – день пам’яті Ксенофонта, Марії, Іоана та Аркадія. Ксенофонт із Марією жили в V столітті благочестивим життям і мали двох дітей – Іоана та Аркадія. Якось сини відпливли до іншого міста на навчання на кораблі і потрапили у сильний шторм. Діти врятувалися, але їх викинуло на різні береги. Окремо вони потрапили до різних монастирів. Але кожному постійно снилося, що інший брат живий. Такий же сон бачили і Ксенофонт із Марією. Тому останні вирушили до Єрусалима. Там вони всі нарешті зустрілися. Від радості Ксенофонт і Марія роздали своє майно і пішли до монастирів. А Іоан та Аркадій жили в пустелі і прославилися своїми справами.

Календар важливих подій за 26 січня:

661 рік — вдалий замах хариджитів на останнього праведного халіфа Алі ібн Абу Таліба призводить до наступного формування Омеядського халіфату;

1244 рік — у хроніках вперше з'являється назва поселення Берлін;

1500 рік — перші європейці прибувають в Бразилію, відкривши гирло Амазонки;

1699 рік — укладають Карловицький мир, що завершив 17-річну війну Священного Союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеційської республіки проти Османської імперії;

1788 рік — перший флот кидає якір у затоці Порт-Джексон, у той час як капітан Філіп піднімає британський прапор і засновує перше європейське поселення в Австралії — Сідней;

1802 рік — створено бібліотеку Конгресу США;

1808 рік — в Австралії відбувається так званий «ромовий заколот»;

1875 рік — американець Джордж Грін отримує патент на першу бормашину, яка працювала від електричних батарей;

1886 рік — німецький конструктор Карл Бенц запатентував триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;

1893 рік — Карл Бенц будує чотириколісний автомобіль, який стає основою для створення багатьох вдалих гоночних машин;

1905 рік — у Південній Африці виявляють найбільший у світі алмаз «Куллінан» вагою 3106 каратів;

1923 рік — у Харкові створюють літературну спілку «Гарт»;

1926 рік — шотландський винахідник Джон Берд демонструє першу в світі працюючу телевізійну систему;

1930 рік — Індійський національний конгрес ухвалює Декларацію незалежності Індії (Purna Swaraj);

1931 рік — з в'язниці звільняють Магатма Ґанді;

1939 рік — війська генерала Франко беруть Барселону;

1949 рік — компанія «Американ Ейрлайнз» першою у світі вводить попередження по гучномовцях про правила безпеки пасажирів;

1950 рік — набуває чинності Конституція Індії;

1956 рік — в Італії починаються Сьомі зимові Олімпійські ігри;

1965 рік — гінді стає офіційною мовою Індії;

1983 рік — випускають програму електронних таблиць Lotus 1-2-3;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Японією;

1993 рік — створено Конгрес українських націоналістів;

1997 рік — у Чечні відбуваються президентські вибори — набравши 65 % голосів, перемогу здобуває Аслан Масхадов;

1999 рік — Сенат США відкидає пропозицію демократів про припинення слухань за обвинуваченням президента країни Білла Клінтона;

2000 рік — в Аргентині археологи знаходять останки найбільшого в історії нашої планети динозавра;

2001 рік — у Чорному морі тоне український теплохід «Пам'ять Меркурія», на борту якого було 54 особи;

2001 рік — унаслідок землетрусу в Гуджараті (Індія) гине понад 20 тисяч людей;

2003 рік — Вейгенмаєр Ерік, американець, стає першою сліпою людиною, яка скорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах.

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