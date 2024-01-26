Виплати переселенцям зменшать: Ірина Верещук назвала причину

Ірина Верещук зазначила, що підходи до виплат ВПО «мають бути більш справедливими».

Фото: minre.gov.ua

В Україні виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) буде оптимізовано. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

Вона пояснила, що це пов'язано зі зменшенням дохідної частини бюджету України та вимогами міжнародних партнерів.

«Ми напряму прив'язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами 2 роки достатньо для того, щоб адаптуватися», — сказала Верещук.

За даними Верещук, в Україні понад 4,9 мільйона внутрішніх переселенців, з яких 2,5 мільйона щомісяця отримують виплати. Вона підкреслила, що кількість переселенців постійно змінюється через міграцію і повернення людей, але також зазначила збільшення їхньої кількості у зв'язку з евакуацією з прифронтових районів.

«Вразливі мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто вже, наприклад, адаптувалися, або отримали житло, або мають роботу високооплачувану... підходи мають бути більш справедливими», — зазначила Верещук.

Раніше ми писали, як відбувається перевірка місця проживання внутрішньо переміщених осіб.

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