Конгрес США знаходиться за крок до укладення угоди про відновлення фіндопомоги для України, — ЗМІ

Доля фінансової допомоги Україні «висіла на волосині» через позицію республіканців.

Фото: kyiv24.news

У Конгресі погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якої залежатиме відновлення фінансування військової допомоги Україні. Документ оприлюднять найближчими днями, повідомляє Guardian.

Як повідомляє джерело, доля фінансової допомоги Україні «висіла на волосині», а перспективи досягнення компромісу щодо кордону були вкрай похмурими. Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл спочатку відмовився від компромісу, оскільки угода могла «підірвати» шанси Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді.

Проте вже наступного дня в Капітолії Макконнелл повідомив, що переговори щодо імміграції «продовжуються». За його словами, він повністю «на борту переговорів» і заперечував свою антагоністичну позицію.

Раніше ми писали, що США без додаткового фінансування не зможуть забезпечити Україну озброєнням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.