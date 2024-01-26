Конгресс США находится в шаге от заключения соглашения о возобновлении финпомощи для Украины, — СМИ

Судьба финансовой помощи Украине «висела на волоске» из-за позиции республиканцев.

Фото: kyiv24.news

В Конгрессе согласовали текст соглашения относительно границы США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине. Документ обнародуют в ближайшие дни, передает Guardian.

Как сообщает источник, судьба финансовой помощи Украине «висела на волоске», а перспективы достижения компромисса по границе были крайне мрачными. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл отказался от компромисса, поскольку соглашение могло «подорвать» шансы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре.

Однако уже на следующий день в Капитолии Макконнелл сообщил, что переговоры по иммиграции «продолжаются». По его словам, он полностью «на борту переговоров» и отрицал свою антагонистическую позицию.

Ранее сообщалось, что США без дополнительного финансирования не смогут обеспечить Украину вооружением.

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