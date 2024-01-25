Украина планирует провести межправительственную конференцию по вступлению в Евросоюз, — Владимир Зеленский

Президент отметил, что впереди кропотливая работа по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС, формированию украинской делегации и переговорной позиции.

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Украина рассчитывает на проведение первой межправительственной конференции уже весной этого года. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

Так, глава государства приветствовал сегодняшнее начало основательной подготовки к переговорам о вступлении Украины в ЕС.

По его словам, в Брюсселе официально начался процесс скрининга, который закладывает основу для переговоров.

Президент также отметил, что впереди кропотливая работа по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС, формированию украинской делегации и переговорной позиции.

«Рассчитываю на максимальную мобилизацию правительственной команды и проведение первой межправительственной конференции уже весной этого года», - отметил Зеленский.

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