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  1. В Україні

Україна планує провести міжурядову конференцію щодо вступу в Євросоюз, — Володимир Зеленський

21:43, 25 січня 2024
Президент зауважив, що попереду кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС, формування української делегації та переговорної позиції.
Україна планує провести міжурядову конференцію щодо вступу в Євросоюз, — Володимир Зеленський
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Україна розраховує на проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

Так, глава держави привітав сьогоднішній початок ґрунтовної підготовки до переговорів про вступ України до ЄС.

За його словами, у Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів.

Президент також зауважив, що попереду кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС, формування української делегації та переговорної позиції.

«Розраховую на максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року», - зазначив Зеленський.

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