Президент Туреччини Ердоган схвалив ратифікацію членства Швеції в НАТО

Туреччина офіційно завершила ратифікацію вступу Швеції в Північноатлантичному альянсі.

У четвер, 25 січня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган схвалив ратифікацію парламентом країни членства Швеції в Північноатлантичному альянсі. Про це повідомляє Офіційний вісник Туреччини.

«Ратифікацію «Протоколу про приєднання Королівства Швеція до Північноатлантичного договору», підписаного в Брюсселі 5 липня 2022 року, було схвалено. Положення цього закону вводяться в дію президентом Республіки», - йдеться в документі.

Нагадаємо, що парламент Туреччини схвалив вступ Швеції до НАТО.

Також Віктор Орбан закликав парламент Угорщини схвалити заявку Швеції в НАТО.

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