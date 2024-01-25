Президент Турции Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО

Турция официально завершила ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс.

В четверг, 25 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию парламентом страны членства Швеции в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает официальный вестник Турции.

«Ратификация «Протокола о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору», подписанного в Брюсселе 5 июля 2022 года, была одобрена. Положения этого закона вводятся в действие президентом Республики», – говорится в документе.

Напомним, что парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО.

Также Виктор Орбан призвал парламент Венгрии одобрить заявку Швеции в НАТО.

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