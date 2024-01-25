Украинцам разрешили брать в укрытие животных: приказ МВД

Теперь брать с собой животных разрешено, однако приходящие с ними в укрытия должны размещаться в отдельных помещениях или уединенных местах.

Фото: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine через Getty Images

Министерство внутренних дел отменило норму, согласно которой животных запрещали брать с собой в укрытие. Теперь люди, берущие с собой животных, должны размещаться в отдельных помещениях хранилища. Об этом говорится в приказе МВД от 10 января.

Отмечается, что документ внес изменения в предыдущий приказ, действовавший с 2018 года. Теперь брать с собой животных разрешено, однако приходящие с ними в укрытия должны размещаться в отдельных помещениях или уединенных местах.

Также владельцы животных во время пребывания в хранилище должны постоянно присматривать за ними, чтобы те не наносили вред людям, другим животным и имуществу.

Для этого они должны иметь поводок для тех животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, и намордник для собак, если они включены в перечень опасных пород.

В приказе людей, желающих привести в укрытие животных, также обязали соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные нормы и правила.

Приказ вступает в силу с четверга, 25 января.

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