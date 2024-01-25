Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Танк против автомобиля: суд определил, кто является виновником необычного ДТП

Механик-водитель танка по дороге на линию фронта посчитал, что сможет проскочить перекресток, но не рассчитал скорость автомобиля

САП ищет новых сотрудников в связи с подготовкой к началу работы как отдельного юридического лица

Специализированной антикоррупционной прокуратуре нужны сотрудники в связи с тем, что скоро начнется отделение от Офиса Генпрокурора.

Верховный Суд высказался об основаниях освобождения плательщика от исполнения налоговых обязанностей во время войны

Для освобождения плательщика от исполнения налоговых обязанностей обстоятельства невозможности своевременного исполнения налоговой обязанности должны быть реальными и объективными, а не формальными, – позиция Верховного Суда.

Публикация в Facebook призывов к захвату государственной власти в Украине, - позиция Верховного Суда

Квалификация действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти – позиция Верховного Суда.

Совет судей Украины обновил нормативы нагрузки на судей и суды: что известно

Для расчетов использованы данные статистической отчетности за 2023 год.

  1. В Украине

Украинцам разрешили брать в укрытие животных: приказ МВД

20:45, 25 января 2024
Теперь брать с собой животных разрешено, однако приходящие с ними в укрытия должны размещаться в отдельных помещениях или уединенных местах.
Украинцам разрешили брать в укрытие животных: приказ МВД
Фото: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine через Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство внутренних дел отменило норму, согласно которой животных запрещали брать с собой в укрытие. Теперь люди, берущие с собой животных, должны размещаться в отдельных помещениях хранилища. Об этом говорится в приказе МВД от 10 января.

Отмечается, что документ внес изменения в предыдущий приказ, действовавший с 2018 года. Теперь брать с собой животных разрешено, однако приходящие с ними в укрытия должны размещаться в отдельных помещениях или уединенных местах.

Также владельцы животных во время пребывания в хранилище должны постоянно присматривать за ними, чтобы те не наносили вред людям, другим животным и имуществу.

Для этого они должны иметь поводок для тех животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, и намордник для собак, если они включены в перечень опасных пород.

В приказе людей, желающих привести в укрытие животных, также обязали соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные нормы и правила.

Приказ вступает в силу с четверга, 25 января.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський
    Президент України
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Надія Лущак
    Надія Лущак
    суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Русинчук
    Микола Русинчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді