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Некоторых пленных уже обменивали: омбудсмен Дмитрий Лубинец разоблачил россиян во лжи со «списками» при падении Ил-76

20:36, 25 января 2024
По словам омбудсмена, список военнопленных, которых российские СМИ «отправили» 24 января на борт Ил-76, содержит разногласия.
Некоторых пленных уже обменивали: омбудсмен Дмитрий Лубинец разоблачил россиян во лжи со «списками» при падении Ил-76
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Некоторых украинских военнопленных из заявленного россиянами списка лиц, которые якобы были на борту разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76, уже обменивали. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Sky News.

По словам омбудсмена, список военнопленных, которых российские СМИ «отправили» 24 января на борт Ил-76, содержит разногласия.

«Да, мы нашли в списке граждан Украины, которые раньше уже обменивались», - отметил Лубинец.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию по Ил-76.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

СБУ уже открыла уголовное производство по падению Ил-76.

Зеленский требует международного расследования падения Ил-76 и заявил, что "россияне играют с жизнями украинских пленных".

Также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что пока нет подтверждений о том, что на военно-транспортном самолете Ил-76 находились военнопленные.

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