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Суд Хорватии решил передать Украине арестованную яхту Медведчука Royal Romance, — глава АРМА Елена Дума

20:11, 25 января 2024
После оценки арестованного актива АРМА планирует осуществить его реализацию.
Суд Хорватии решил передать Украине арестованную яхту Медведчука Royal Romance, — глава АРМА Елена Дума
Фото: telegraf.com.ua
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В Хорватии окружной суд принял решение передать Украине яхту Виктора Медведчука из запроса о международно-правовой помощи. Об этом сообщила глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.

Она отметила, что соответствующая информация была получена от государственного секретаря Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватия, руководителя межведомственной рабочей группы по поддержке Украины Франо Матушича.

По словам Думы, было получено заверение, что Хорватия «ожидает скорейшей передачи судна Украине».

«Главное – не паниковать. АРМА держит вопрос на особом контроле и владеет достоверными данными о том, что арестованная яхта 25 января 2024 временно отчалила для подтверждения ее технической способности, плавучести и работы двигателей. Проведение этих мероприятий состоялось по решению Окружного суда сплит (Хорватия). Для обеспечения законности при технической проверке за процессом наблюдал Капитан порта с участием полицейских Хорватии.

Кроме того, Государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватия - Руководитель межведомственной рабочей группы по вопросам поддержки Украины Франо Матушич сообщил о принятии Окружным судом г. Сплит решения передать судно Royal Romance Украине на основании запроса о международно-правовой помощи. Получены заверения, что Хорватия ожидает скорейшей передачи судна Украине. По мнению хорватской стороны, правовых препятствий для этого намерения не существует.

Также рада сообщить, что АРМА получила согласие на проведение повторного осмотра этого актива», – рассказала Елена Дума.

После оценки арестованного актива АРМА планирует осуществить его реализацию.

«Продажа этого лота станет первым примером реализации арестованных активов, находящихся за границей», - отмечает Дума.

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