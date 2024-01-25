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Высший суд Франции объявил вывод о конституционности закона о более жесткой миграционной политике

19:53, 25 января 2024
Конституционный совет частично или полностью отклонил 32 из 86 статей иммиграционного закона.
Высший суд Франции объявил вывод о конституционности закона о более жесткой миграционной политике
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В четверг, 25 января, Конституционный совет Франции, играющий роль высшего суда страны, объявил вывод о конституционности инициированного закона, предусматривающего существенно более жесткую миграционную политику Парижа. Об этом сообщает Le Monde.

Так, Конституционный совет частично или полностью отклонил 32 из 86 статей иммиграционного закона. Большинство – на основании того, что это были поправки парламентариев, не связанные с правительственным законопроектом, и только три – из-за неконституционности.

Упраздненные положения касаются ограничения на воссоединение семей, доступ к определенным социальным льготам для неграждан ЕС, и автоматическое получение французского гражданства для людей, родившихся и выросших во Франции.

Конституционный совет также отклонил статьи, касающиеся студенческих виз и специальных виз, выданных по состоянию здоровья.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что суд «подтвердил правомочность всего правительственного текста», подчеркнув, что большинство положений было отклонено по процедурным причинам.

В ультраправой и антииммигрантской партии «Национальное объединение» решение суда подвергли критике, заявив, что вопрос нужно вынести на референдум.

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