Bitcoin, Ethereum и 2,1 млн грн зарплаты: что показал в декларации кандидат на главу НАПК – заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров

Начинал карьеру Александр Скомаров в прокуратуре города Лисичанска.

Среди кандидатов на нового главу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) – заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ – Руководитель Второго подразделения детективов Главного подразделения детективов Александр Скомаров.

«За час понад 8-річної роботи в НАБУ мною пройдено трудовий шлях від детектива до заступника Керівника Головного підрозділу детективів, пройдено численні тренінги та інші види навчання, в тому числі в Академії ФБР (Куантіко, Вірджинія, США), що дало мені можливість отримати безцінний досвід та знання у всіх аспектах запобігання та протидії корупції, відчути на собі ризики та загрози, які існують перед принциповими працівниками, здобути навички з їх подолання та незалежного й неупередженого виконання своїх службових повноважень.

За результатами системної, багаторічної роботи з розбудови Національного антикорупційного бюро України та його структурних підрозділів, що забезпечило високу ефективність із запобігання та протидії корупції, наказом НАБУ мене нагороджено найвищою відзнакою НАБУ – нагрудним знаком Національного антикорупційного бюро України «За вагомий внесок у боротьбу з корупцією», - зазначив кандидат у мотиваційному листі.

Кар’єра

Отримав «бакалавра» у Луганському державному університеті внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, після чого вступив на магістратуру до Національної академії прокуратури України, яку закінчив в 2010 році.

Почав кар’єру зі стажиста прокуратури міста Лисичанська Луганської області.

У 2010-2012 роках був помічником прокурора міста Лисичанська. У 2012 – прокурором прокуратури міста. Згодом – прокурором прокуратури Ленінського району міста Луганська.

У жовтні-листопаді 2013 року – заступник Луганського прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері.

З листопада 2013 року по березень 2014 року – прокурор прокуратури Старобільського району Луганської області.

З березня по грудень 2014 року – заступник прокурора Марківського району Луганської області.

У 2015 році був аспірантом Національної академії прокуратури, і вже з жовтня 2015 року почав працювати детективом НАБУ.

У НАБУ за 6 років зробив стрімку кар’єру – від детектива у 2015 році до заступника Керівника Головного підрозділу детективів НАБУ – Керівника Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів – з 2021 року.

Декларація

За 2023 рік задекларував заробітну плату у НАБУ загалом 2 128 401 грн. Тобто, на місяць у середньому отримує близько 177 366 грн.

Готівкою зберігає 18 тисяч доларів США і 1500 євро, 149,6 тис. грн, на рахунках 2995 доларів, 4200 євро та ще 2550 доларів.

Вказав спільну сумісну власність на житловий будинок 207,4 кв м у Новоайдарі Луганської області. Має право користування квартирою родички у Києві 62,9 кв м у Києві з січня 2021 року.

Родина має в оренді два машиномісця 12,5 кв м та 12 кв м.

Відповідно родина має два авто «Форд Фьюжн» 2016 р. в. та «Мітсубіші Аутлендер» 2015 р. в. Останній придбала дружина у жовтні 2022 року за 400 тис. грн.

Олександр Скомаров вказав у декларації за 2023 рік три види криптовалют:

Bitcoin (BTC, XBT) у кількості 0,00841821, набутий 4 грудня 2021 року, вартістю 10,7 тис. грн.

Binance Coin (BNB) у кількості 0,26816924, набутий 5 травня 2023 року, вартістю 3177 грн.

Ethereum (ETH) у кількості 0,0946, набутий 13 грудня 2023 року, вартістю 7,7 тис. грн.

Різні криптовалюти вказував і в деклараціях за 2022 рік, 2021 рік (AVAX, TRIBE).

Дружина отримала за 2023 рік у ТОВ «Плюс ТБ» 1699 грн (зарплата за основним місцем роботи) та 46,7 тис. грн компенсації за фінансовим механізмом «Гроші ходять за дитиною».

За 2022 рік Скомаров отримав у НАБУ 1 971 909 грн, тобто близько 164 325 грн на місяць. Дружина отримала 200 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна.

Неодноразово декларував суттєві зміни у майновому стані.

14.12.2023 отримав від НАБУ матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань на суму 152 тис. грн. 14.04.2023 отримав зарплату 151,9 тис. грн. 15.10.2022 – 140 тис. грн, 28.07.2022 – 213 тисяч грн, 29.07.2021 – 181 тис. грн. 14.03.2019 – 173,9 тис. грн, 06.03.2020 – 113,4 тис. грн тощо.

Суттєві зміни у майновому стані став активно декларувати з 2018 року – після того, як посів посаду заступника керівника Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на очільника НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков та Катерина Каплюк, яка працювала радником голови НАЗК Олександра Новікова та головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя чиновників, Олександр Стародубцев, який протягом двох років був заступником голови НАЗК, а зараз – заступник керівника апарату НАЗК. Також на голову претендують екс-співробітник НАЗК і нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Олександр Новицький і екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський. Документи в якості кандидата подав і колишній народний депутат, а нині – співробітник НАЗК Андрій Тетерук. Серед кандидатів на посаду голови НАЗК нинішній заступник керівника апарату НАЗК Агія Загребельська, яка, як вказано на сайті Агентства, є очільницею напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК. Також кандидатом є Роман Норець, який по серпень 2023 року був у НАЗК керівником управління. Крім того, на посаду голови НАЗК претендує Ірина Мостова, яка після звільнення з НАЗК встигла попрацювати у ДП «Адміністрація морських портів України», та компанія якої активно брала участь у тендерах «Укравтодору» на оцінку корупційних ризиків. Кандидатом є також керівник відділу аналітичної роботи НАЗК Павло Кулик та член ВККС Віталій Гацелюк.

Автор: Наталья Мамченко

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