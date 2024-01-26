Прибор Drager Alcotest имеет допустимую погрешность ± 0,042 промилле, а значит, может показывать состояние опьянения при реальном его отсутствии: решение суда

Владелец Maserati смог избежать лишения права на управление автомобилем.

Специальные технические приборы Drager Alcotest 6820, используемые патрульной полицией для освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения, имеют допустимую погрешность, и могут показывать наличие алкогольного опьянения при фактическом отсутствии состояния опьянения.

К такому выводу пришел Киевский районный суд города Харькова при рассмотрении протокола об административном нарушении по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

Как отмечено в материалах дела об административном правонарушении, вечером 17 ноября 2023 года в городе Харьков Игорь С. управлял автомобилем Maserati Levante.

Впрочем, остановившие Maserati патрульные полицейские пришли к выводу, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Технический прибор Drager Alcotest 6820 ARHE 0222 продемонстрировал результат освидетельствования 0,22 промилле, что немного выше допустимой нормы. Таким образом, в отношении водителя был составлен протокол по ст. 130 КоАП.

Впрочем, с выводами полиции Игорь С. не согласился.

Адвокат владельца Maserati отметил, что при освидетельствовании Игоря С. на состояние опьянения имела место погрешность прибора Drager. Защитник при этом сослался на руководство по эксплуатации прибора Drager Alkotest 6820, в котором указано, что погрешность прибора составляет 0,042 промилле.

Адвокат отметил, что в соответствии с п. 7 Раздела Инструкции о порядке обнаружения у водителей транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, утвержденной Приказом Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения № 1452/735 от 09 ноября 2015 года, состоянием опьянения является результат специального технического средства с цифровым показателем более 0,2 промилле алкоголя в крови.

В то же время согласно техническим характеристикам прибора Drager Alcotest 6820, размещенных на официальном сайте производителя, указанное средство измерительной техники может показывать результат с определенной погрешностью. Так, границы допустимой погрешности во время эксплуатации прибора могут составлять +-0,042 промилле в диапазоне от 0 до 0,84 промилле, тогда как содержание алкоголя в выдыхаемом Игорем С. воздухе только на 0,02% превышало допустимую норму, то есть в пределах погрешности прибора Drager Alcotest 6820.

Соответствующие сведения относительно технических данных и информацию от официального дистрибьютора по эксплуатации прибора Drager Alcotest 6820 защитнику также предоставило Управление патрульной полиции в Харьковской области.

Как выяснилось, согласно Инструкции к прибору Drager Alcotest 6820 техническими характеристиками вышеуказанного прибора действительно предусмотрена погрешность в зависимости от температуры окружающего воздуха. В частности: при температуре от минус 5 до + 50 градусов Цельсия в диапазоне измерений от 0 до 0,84% (промилле) реальное значение с учетом погрешности прибора может находиться в пределах 0,24 + 0,042% (промилле), т.е. 0,2 до 0,28% (промилле).

Таким образом, прибор Drager Alcotest 6820 имеет допустимую погрешность ± 0,042 промилле, следовательно, результат теста Игоря С., с учетом погрешности, составлял от 0,178 до 0,242 промилле.

Исходя из указанного, суд пришел к выводу, что в организме владельца Maserati с применением газоанализатора Drager Alcotest 6820 обнаружен алкоголь на уровне технической погрешности (допустимой при применении указанного технического средства), что является в пределах допустимых норм и не влечет следствием привлечение лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 130 КоАП.

Таким образом, Киевский райсуд города Харькова закрыл производство по ч. 1 ст. 130 КоАП в отношении Игоря С. в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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