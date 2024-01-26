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Прилад Drager Alcotest має допустиму похибку ± 0,042 проміле, а відтак може показувати стан сп’яніння за його реальної відсутності: рішення суду

07:55, 26 січня 2024
Власник Maserati зміг уникнути позбавлення права на керування автомобілем.
Прилад Drager Alcotest має допустиму похибку ± 0,042 проміле, а відтак може показувати стан сп’яніння за його реальної відсутності: рішення суду
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Спеціальні технічні прилади Drager Alcotest 6820, які використовує патрульна поліція для огляду водіїв на стан алкогольного сп’яніння, мають допустиму похибку, а відтак можуть показувати наявність алкогольного сп’яніння за фактичної відсутності стану сп’яніння.

Такого висновку дійшов Київський районний суд міста Харкова під час розгляду протоколу про адміністративне порушення за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Як зазначено у матеріалах справи про адміністративне правопорушення, ввечері 17 листопада 2023 року у місті Харків Ігор С. керував автомобілем Maserati Levante.

Втім, патрульні поліцейські, які зупинили Maserati, дійшли висновку, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Технічний прилад Drager Alcotest 6820 ARHE 0222 продемонстрував результат 0,22 проміле, що трошки вище допустимої норми. Відтак, щодо водія був складений протокол за ст. 130 КУпАП.

Втім, з висновками поліції Ігор С. не погодився.

Адвокат власника Maserati зазначив, що під час огляду Ігоря С. на стан сп’яніння мала місце похибка приладу Drager. Захисник при цьому послався на керівництво з експлуатації приладу Drager Alkotest 6820, в якому зазначено, що похибка приладу становить 0,042 проміле.

Адвокат зазначив, що відповідно до п. 7 Розділу Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров`я № 1452/735 від 09 листопада 2015 року, станом сп`яніння є результат спеціального технічного засобу з цифровим показником більше 0,2 проміле алкоголю в крові.

У той же час відповідно до технічних характеристик приладу Drager Alcotest 6820, що розміщений на офіційному сайті виробника, вказаний засіб вимірювальної техніки може вказувати результат з певною похибкою. Так, границі допустимої похибки під час експлуатації приладу можуть складати +-0,042 проміле в діапазоні від 0 до 0,84 проміле, тоді як вміст алкоголю у видихаємому Ігорем С. повітрі лише на 0,02% перевищував допустиму норму, тобто в межах похибки приладу Drager Alcotest 6820.

Відповідні відомості з технічними даними та інформацією від офіційного дистриб`ютора щодо експлуатації приладу Drager Alcotest 6820 захиснику також надало Управління патрульної поліції в Харківській області.

Як виявилося, відповідно до Інструкції до приладу «Drager Alcotest 6820» технічними характеристиками вищевказаного приладу дійсно передбачено похибку в залежності від температури навколишнього повітря. Зокрема: при температурі від мінус 5 до + 50 градусів Цельсія у діапазоні вимірювання від 0 до 0,84% (проміле) реальне значення з урахуванням похибки приладу може знаходитися у межах 0,24 + 0,042 % (проміле), тобто у межах від 0,2 до 0,28 % (проміле).

Таким чином, прилад Drager Alcotest 6820 має допустиму похибку ± 0,042 проміле, отже результат тесту Ігоря С., з урахуванням похибки, складав від 0,178 до 0,242 проміле.

Виходячи з наведеного, суд дійшов висновку, що в організмі власника Maserati із застосуванням газоаналізатора Drager Alcotest 6820 виявлено алкоголь на рівні технічної похибки (яка є допустима під час застосування зазначеного технічного засобу), що є в межах допустимих норм та не тягне за собою наслідком притягнення особи до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Відтак, Київський райсуд міста Харкова закрив провадження за ч. 1 ст. 130 КУпАП щодо Ігоря С. у зв’язку із відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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